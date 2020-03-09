Видео: бурные эмоции шведской болельщицы во время борьбы Карлссон с Йохауг на финише
Королевский марафон классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Хольменколлене (Норвегия) неудачно сложился для лидера Кубка мира и хозяйки трассы Терезе Йохауг, которая на финише 30-километровой дистанции уступила победу шведской лыжнице Фриде Карлссон.
На протяжении практически всей дистанции в гонке лидировала Йохауг, однако лишь за километр до финиша Карлссон её обошла. В отличие от соперницы, Карлссон сменила лыжи по ходу гонки. После финиша Йохауг раскритиковала сервис-бригаду за то, что они не подсказали спортсменке поступить так же.
Победный исход гонки после напряжённого финиша привёл в восторг не только саму Карлссон, но и её шведских болельщиков.
Посмотреть видео можно по ссылке.
Йохауг — о поражении от Карлссон: я должна была выиграть, но мне не сказали сменить лыжи
Карлссон — о победе над Йохауг: когда поняла, что догоняю, у меня выросли крылья
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