Олимпийский чемпион двоеборец Риссле: что не так с норвежскими болельщиками?

Олимпийский чемпион немец Фабиан Риссле, выступающий в лыжном двоеборье, выразил недовольство отношением норвежцев к этому виду спорту. По его словам, в Хольменколлене зрители собираются только на лыжные гонки, а когда стартуют соревнования по двоеборью, они сразу покидают трибуны.

«Грустно, что спустя час после окончания лыжных гонок уходит так много зрителей. Что не так с норвежскими болельщиками? Я не понимаю, почему они уходят с трибун перед нашим стартом. Это грустно, учитывая, что у Норвегии сейчас лучший двоеборец мира — Ярл Магнус Рибер. Почему он не получает заслуженного уважения на родине? Это позор.

Я расстроен тем, что норвежцам больше неинтересно лыжное двоеборье. В Лиллехаммере, Тронхейме и Хольменколлене на лыжные гонки приходят десятки тысяч человек. Когда выступаем мы, они покидают стадион. В Германии всё не так. У нас лыжное двоеборье популярнее лыж", — цитирует Риссле Dagbladet.

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