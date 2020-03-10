Лыжница Белорукова станет дублёром актрисы, которая сыграет роль Вяльбе в новом фильме

Российская лыжница Юлия Белорукова примет участие в съёмках нового фильма «Белый снег», посвящённого событиям, произошедшим в 1997 году на чемпионате мира в Норвегии. Белорукова будет дублёром актрисы Ольги Лерман, которая сыграет главную роль в фильме. Лерман в новой картине будет играть трёхкратную олимпийскую чемпионку Елену Вяльбе, которая в настоящее время является главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
«Юлия будет дублёром главной актрисы. Инициатива моя. Мне кажется, что по внешним параметрам она похожа больше всего. Внешность, не как лицо, а телосложение. Всё-таки в то время, когда я бегала, наверное, есть схожесть сейчас с ней", — цитирует Вяльбе РИА «Новости».
В фильме «Белый снег» рассказывается о жизни Вяльбе. На чемпионате мира по лыжным видам спорта в 1997 году россиянка завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.
- 10 марта 2020
-
18:15
-
17:45
-
17:21
-
17:12
-
16:42
-
16:01
-
15:58
-
15:29
-
14:43
-
14:10
-
14:08
-
13:54
-
12:29
-
11:43
-
11:25
-
11:24
-
10:34
-
10:27
-
09:10
-
08:49
-
08:29
-
00:39
-
00:28
-
00:04
- 9 марта 2020
-
23:09
-
22:50
-
22:09
-
20:56
-
20:09
-
19:52
-
19:05
-
18:49
-
18:37
-
17:53
-
17:36