Лыжница Белорукова станет дублёром актрисы, которая сыграет роль Вяльбе в новом фильме

Российская лыжница Юлия Белорукова примет участие в съёмках нового фильма «Белый снег», посвящённого событиям, произошедшим в 1997 году на чемпионате мира в Норвегии. Белорукова будет дублёром актрисы Ольги Лерман, которая сыграет главную роль в фильме. Лерман в новой картине будет играть трёхкратную олимпийскую чемпионку Елену Вяльбе, которая в настоящее время является главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

«Юлия будет дублёром главной актрисы. Инициатива моя. Мне кажется, что по внешним параметрам она похожа больше всего. Внешность, не как лицо, а телосложение. Всё-таки в то время, когда я бегала, наверное, есть схожесть сейчас с ней", — цитирует Вяльбе РИА «Новости».

В фильме «Белый снег» рассказывается о жизни Вяльбе. На чемпионате мира по лыжным видам спорта в 1997 году россиянка завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.