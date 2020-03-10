В Москве до 10 апреля запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Москве до 10 апреля из-за угрозы распространения коронавируса запрещены массовые мероприятия, в которых участвуют более 5 тысяч человек. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин внёс изменения в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. №12-УМ «О введении режима повышенной готовности», дополнив указ пунктом 1 (1) в следующей редакции:

«Запретить до 10 апреля 2020 г. Проведение на территории города Москвы спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 5 тысяч человек».

Ранее стало известно, что чемпионат Европы по тяжёлой атлетике, который должен был проходить в Москве с 13 по 21 апреля, был перенесён на более поздний срок из-за угрозы распространения коронавируса.