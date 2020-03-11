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Большунов досрочно выиграл общий зачёт Кубка мира

Большунов досрочно выиграл общий зачёт Кубка мира
Другие / Лыжный спорт 0

Сборная Норвегии по лыжным гонкам из-за угрозы распространения коронавируса не будет участвовать в североамериканских этапах Кубка мира. Соответствующее решение приняла федерация лыжных видов спорта Норвегии. В результате российский лыжник Александр Большунов досрочно выиграл общий зачёт Кубка мира.

Большунов с 2221 очком занимает первое место в общем зачёте. На второй строчке располагается норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, у которого 1726 балллов.

«Мы несём ответственность. И мы расставляем приоритеты. Поэтому мы выбираем здоровье, а не результаты», — заявил президент федерации Турбьорн Скогстад в интервью NRK.

Лыжные гонки. Кубок мира
Общий зачёт. Мужчины. После 33 гонок

1. Александр Большунов (Россия) – 2221.
2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1726.
3. Пол Голберг (Норвегия) – 1311…
8. Сергей Устюгов (Россия) – 908…
11. Андрей Мельниченко (Россия) – 625.

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