Сборная Норвегии по лыжным гонкам из-за угрозы распространения коронавируса не будет участвовать в североамериканских этапах Кубка мира. Соответствующее решение приняла федерация лыжных видов спорта Норвегии. В результате российский лыжник Александр Большунов досрочно выиграл общий зачёт Кубка мира.

Большунов с 2221 очком занимает первое место в общем зачёте. На второй строчке располагается норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, у которого 1726 балллов.

«Мы несём ответственность. И мы расставляем приоритеты. Поэтому мы выбираем здоровье, а не результаты», — заявил президент федерации Турбьорн Скогстад в интервью NRK.

Лыжные гонки. Кубок мира

Общий зачёт. Мужчины. После 33 гонок



1. Александр Большунов (Россия) – 2221.

2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1726.

3. Пол Голберг (Норвегия) – 1311…

8. Сергей Устюгов (Россия) – 908…

11. Андрей Мельниченко (Россия) – 625.