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Менеджер норвежской лыжной сборной объяснил отказ от поездки на этапы КМ в США и Канаду

Менеджер норвежской лыжной сборной объяснил отказ от поездки на этапы КМ в США и Канаду
Другие / Лыжный спорт 0

Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг прокомментировал решение федерации лыжных видов спорта не отправлять команду на северо-американские этапы Кубка мира. Из-за этого решения норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо, занимающий вторую строчку в общем зачёте Кубка мира, лишился шансов догнать лидирующего россиянина Александра Большунова. В результате Большунов досрочно выиграл общий зачёт Кубка мира.

«В Квебеке и Миннеаполисе разыгрываются 350 очков, и у Йоханнеса были бы шансы зацепиться. Но если говорить о дистанционных гонках, то здесь Большунов своё не упустит. К тому же Терезе Йохауг к этому моменту уже обеспечила себе победу в общем зачёте. Но спортивные результаты для нас были неважны, когда мы принимали это решение. Думаю, все это понимают», — цитирует Бьервига NRK.

Большунов досрочно выиграл общий зачёт Кубка мира
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