Менеджер сборной Норвегии: Клебо могут обойти в спринтерском зачёте Кубка мира

Менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг признал, что, в отличие от тренера команды Арильда Монсена, знал о правилах начисления очков за «Спринт Тур», поэтому понимает, что Йоханнес Хёсфлот Клебо может не выиграть «Малый хрустальный глобус». Сборная Норвегии пропустит североамериканские этапы Кубка мира из-за угрозы распространения коронавируса.

В спринтерском зачёте Клебо опережает итальянца Федерико Пеллегрино на 165 очков, а в рамках «Спринт Тура» можно будет заработать 350 баллов.

«В Квебеке и Миннеаполисе будет разыграно 350 очков, поэтому есть возможность того, что Йоханнеса обойдут», — приводит слова Бьервига NRK.

Клебо трижды подряд выигрывал спринтерский зачёт Кубка мира.

Зачёт Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/2020.