Чемпионат Европы по скалолазанию в Москве может быть перенесён

Чемпионат Европы по скалолазанию 2020 года в Москве может быть перенесён с марта на июнь 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.

Президент Международной федерации спортивного скалолазания Марко Сколарис вчера, 10 марта, обратился с официальным письмом к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой совместными усилиями найти возможность проведения чемпионата Европы по скалолазанию 2020 года в Москве в более поздние сроки. Это позволит не подвергать спортсменов, тренеров, судей и зрителей потенциальной опасности.

Рассматривается возможность переноса турнира на июнь 2020 года с сохранением статуса отборочного мероприятия к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио (Япония).