Отборочные матчи женского гандбольного ЧЕ-2020 перенесены с марта на июнь

Матчи отборочного турнира женского чемпионата Европы—2020 по гандболу, которые должны были пройти в конце марта, перенесены на июнь из-за вспышки коронавируса в Европе, сообщается на официальном сайте Европейской гандбольной федерации (ЕГФ).

При этом на первую неделю июня были перенесены матчи третьего и четвёртого туров отборочных соревнований, которые должны были пройти 25 и 29 марта, а встречи пятого и шестого туров, назначенные на 27 и 31 мая, пройдут в первоначальные сроки.

Таким образом, ближайший матч отбора на ЧЕ-2020 российские гандболистки проведут 27 мая на выезде со словачками, затем, 31 мая, примут команду Швейцарии. А две встречи с сербскими гандболистками, которые и попали под перенос, состоятся уже в июне.