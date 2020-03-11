Отборочные матчи женского гандбольного ЧЕ-2020 перенесены с марта на июнь
Матчи отборочного турнира женского чемпионата Европы—2020 по гандболу, которые должны были пройти в конце марта, перенесены на июнь из-за вспышки коронавируса в Европе, сообщается на официальном сайте Европейской гандбольной федерации (ЕГФ).
При этом на первую неделю июня были перенесены матчи третьего и четвёртого туров отборочных соревнований, которые должны были пройти 25 и 29 марта, а встречи пятого и шестого туров, назначенные на 27 и 31 мая, пройдут в первоначальные сроки.
Таким образом, ближайший матч отбора на ЧЕ-2020 российские гандболистки проведут 27 мая на выезде со словачками, затем, 31 мая, примут команду Швейцарии. А две встречи с сербскими гандболистками, которые и попали под перенос, состоятся уже в июне.
Читайте также
- 11 марта 2020
-
17:53
-
17:28
-
16:58
-
16:40
-
16:38
-
16:02
-
15:07
-
14:42
-
14:26
-
14:05
-
13:46
-
13:33
-
13:17
-
13:16
-
13:01
-
12:49
-
12:13
-
11:59
-
11:53
-
11:27
-
11:21
-
11:11
-
10:50
-
10:40
-
10:22
-
10:10
-
10:03
-
09:52
-
09:29
-
09:15
-
09:13
-
08:48
-
08:40
-
08:30
-
02:59
Партнерский контент