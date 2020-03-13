Российская пара фигуристов Костюкович/Ялин распалась

Российская спортивная пара фигуристов Полина Костюкович/Дмитрий Ялин распалась. Об этом сообщила партнёрша в своём «инстаграме».

«Мы больше не вместе… Дмитрий Ялин, мы прошли с тобой сложный, но такой красивый путь. Но так сложилось, что теперь он будет у каждого свой. С тобой было надёжно, твоя доброта и забота для меня бесценны. Я благодарна тебе за поддержку, за твоё мужество и терпение выносить мой не очень простой характер. Я никогда не забуду наши с тобой успешные старты, непередаваемые эмоции и крутые поездки! Жизнь продолжается», — написала Костюкович.

Костюкович и Ялин — двукратные призёры юниорского чемпионата мира, призёры финала юниорского Гран-при сезона-2018/2019. Они выступали в паре с 2016 года.