Старт престижной веломногодневки «Джиро д’Италия» перенесли на неопределённый срок

Начало ежегодной велогомногодневки «Джиро д’Италия» было перенесено из-за опасений, связанных с риском распространения коронавируса, сообщает пресс-служба соревнований.

Планировалось, что гонка начнётся в Будапеште (Венгрия) 9 мая и продлится до 31 мая. Но в Венгрии действует режим чрезвычайного положения, запрещающий проведение массовых мероприятий. В связи с этим организаторы решили, что начать гонку в запланированные даты невозможно. Новые даты организаторы планируют назвать не ранее 3 апреля.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,9 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 134 тыс. человек.

Из-за вспышки коронавируса во всём мире отменяются соревнования. Так, уже приостановлены ведущие футбольные чемпионаты, НБА, НХЛ, баскетбольная Евролига, Лига чемпионов, Лига Европы и прочие соревнования.