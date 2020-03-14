Легков: Большунов — настоящий талант, уникум

Бывший российский лыжник Александр Легков поделился мнением о соотечественнике, Александре Большунове, который стал победителем общего зачёта Кубка мира.

«Прекрасно, что у нас рождаются такие люди, как Большунов. У меня нет никаких переживаний по поводу того, что появился ещё более крутой спортсмен. Наоборот, здорово, что он есть. Он настоящий талант, уникум. При этом Саша проявляет профессионализм и всё делает на 100%. Плюс тренерская работа, правильная подготовка.

В лыжных гонках важен каждый нюанс, и у Большунова всё это есть. Будем держать за него кулачки. Если он будет ещё лет 10 выступать на таком же уровне, буду только счастлив», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Адамовым.

Александр рассказал и о планах по развитию лыжного фестиваля «Гонка Легкова», который был запланирован на 14–15 марта, но не состоялся из-за погодных условий.

«К большому сожалению, «Гонку Легкова» пришлось отменить из-за отсутствия снега. Но мы всё равно постарались устроить праздник как для детей, занимающихся лыжными гонками, так и для болельщиков. Даже мне оказаться рядом с Нортугом — большое удовольствие, хотя я соревновался с ним 10 лет. Представляю, насколько болельщики рады возможности взять автограф и сфотографироваться с Петтером. Очень надеюсь, что проект будет развиваться. У нас прекрасная команда, которая занималась подготовкой гонки целый год. Это очень сложный процесс, здесь нет мелочей. А бренд не имеет большого значения.

Главное, чтобы был фестиваль лыжных гонок, где люди получали бы удовольствие, дети кайфовали от призов, а болельщики могли вживую видеть звёзд», — отметил Легков.