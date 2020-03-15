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«Пермские медведи» выиграли бронзовые медали Кубка России по гандболу

«Пермские медведи» выиграли бронзовые медали Кубка России по гандболу
Другие / Гандбол 0

В матче за третье место Кубка России по гандболу среди мужских команд «Пермские медведи» обыграли «Акбузат» из Уфы — 37:29. Девять мячей у победителей забил Евгений Жук, в составе уфимцев семь раз отличился Глеб Чернов.

«Пермские медведи» в четвёртый раз выиграли медали Кубка России. В 2012 году они стали серебряными призёрами турнира, в 2014-м выиграли его, а год спустя команда завоевала бронзу.

Напомним, в финальном матче Кубка России сыграют «Чеховские медведи» и московский «Спартак».

«Чеховские медведи» — бессменный чемпион России. «Спартак», существующий третий сезон, дважды становился вице-чемпионом страны.

Гандбол. Кубок России. Мужчины. «Финал четырёх». Пермь
Матч за третье место.

«Пермские медведи» (Пермь) — «Акбузат» (Уфа) — 33:24 37:29 (21:14).

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