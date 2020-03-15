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Грищук: вероятность, что турнир претендентов, начавшись, не будет доигран, процентов 50

Грищук: вероятность, что турнир претендентов, начавшись, не будет доигран, процентов 50
Другие / Шахматы 0

Российский гроссмейстер Александр Грищук, который примет участие в турнире претендентов, высказал мнение, что соревнования сильнейших шахматистов могут быть прерваны из-за распространения коронавируса.

«Я чувствую себя хорошо, есть настрой бороться за победу. Конечно, новости, связанные с коронавирусом, отвлекают, и многое кажется странным. Думаю, есть вероятность, что турнир, начавшись, не будет доигран, процентов 50 вероятность.

Странно, как вводят карантин и закрывают границы. Мне казалось, это всё надо делать, пока вирус ещё не проник в страну, а когда уже эпидемия, такие меры… Не знаю, странные вещи происходят. А что касается турнира и коронавируса, то одна поездка в метро через всю Москву намного опаснее в плане возможности заболеть", — приводит слова Грищука ТАСС.

Турнир претендентов пройдёт с 17 марта по 3 апреля в Екатеринбурге. Церемония открытия состоится 16 марта. В соревнованиях от России примут участие Грищук, Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко. Победитель турнира в 2020 году встретится в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

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