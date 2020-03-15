Грищук: вероятность, что турнир претендентов, начавшись, не будет доигран, процентов 50

Российский гроссмейстер Александр Грищук, который примет участие в турнире претендентов, высказал мнение, что соревнования сильнейших шахматистов могут быть прерваны из-за распространения коронавируса.
«Я чувствую себя хорошо, есть настрой бороться за победу. Конечно, новости, связанные с коронавирусом, отвлекают, и многое кажется странным. Думаю, есть вероятность, что турнир, начавшись, не будет доигран, процентов 50 вероятность.
Странно, как вводят карантин и закрывают границы. Мне казалось, это всё надо делать, пока вирус ещё не проник в страну, а когда уже эпидемия, такие меры… Не знаю, странные вещи происходят. А что касается турнира и коронавируса, то одна поездка в метро через всю Москву намного опаснее в плане возможности заболеть", — приводит слова Грищука ТАСС.
Турнир претендентов пройдёт с 17 марта по 3 апреля в Екатеринбурге. Церемония открытия состоится 16 марта. В соревнованиях от России примут участие Грищук, Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко. Победитель турнира в 2020 году встретится в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
- 15 марта 2020
-
19:49
-
19:28
-
18:49
-
18:32
-
17:51
-
16:42
-
15:49
-
14:46
-
14:24
-
13:21
-
11:01
- 14 марта 2020
-
23:39
-
22:43
-
21:59
-
20:49
-
20:32
-
19:30
-
15:40
-
15:21
-
14:58
-
14:39
-
14:12
-
13:53
-
11:38
-
10:24
-
09:31
-
01:58
-
01:00
- 13 марта 2020
-
23:04
-
21:59
-
21:28
-
21:11
-
20:13
-
19:44
-
19:36