Вяльбе: Устюгов злопамятный

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сравнила российских лыжников Александра Большунова и Сергея Устюгова. В общем зачёте минувшего розыгрыша Кубка мира Большунов занял первое место, Устюгов — восьмое.
«Они абсолютно разные люди, у них разные характеры. Саша быстрее отходчивый, Серега — нет, он ещё и злопамятный. Может быть, это связно с тем, что на него в последнее время навалилось то, что не должно было прилипнуть. Очень много несправедливости. Пережить и переварить всё это психологически очень тяжело.
Одно дело, когда ты проигрываешь в борьбе, другое — когда чистая несправедливость, как это произошло с Устюговым. Что значит не пригласили на Олимпийские игры? Словно речь о свадьбе какой-то», — приводит слова Вяльбе ТАСС.
Устюгов не был допущен на Олимпиаду 2018 года в Пхёнчхане. Большунов на прошедших Играх завоевал три серебряные и одну бронзовую награды.
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