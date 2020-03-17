«Газпром-Югра» снялся с плей-офф волейбольной Суперлиги из-за коронавируса

Сургутский волейбольный клуб «Газпром-Югра» на своём официальном сайте объявил о решении сняться с плей-офф мужской Суперлиги из-за угрозы распространения коронавируса. Команда не выйдет на ответный матч квалификационного раунда с московским «Динамо». В первой встрече столичный клуб одержал победу в четырёх партиях.
«Впервые в истории клуба мы вынуждены завершать сезон административными мерами, а не в борьбе на площадке. Это решение далось нелегко, но оно в полной мере отвечает тем вызовам, с которым в настоящее время столкнулись наша страна и всё человечество.
Мы надеемся на понимание со стороны сургутских и столичных болельщиков, московского «Динамо», Всероссийской федерации волейбола. В создавшихся условиях мы поставили здоровье людей выше борьбы за спортивный результат. Сезон-2019/2020 для «Газпрома-Югра» закончен. Мы уходим с надеждой, что внешние обстоятельства, заставившие нас отказаться от любимой работы, в ближайшем будущем изменятся в лучшую сторону. Благодарим за поддержку наших болельщиков и приносим им свои извинения за вынужденный отказ от борьбы за попадание в „Финал шести“ чемпионата России», — говорится в сообщении.
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