ЕКВ остановила волейбольные турниры под своей эгидой, сделав исключение для команд из РФ

Европейская конфедерация волейбола на своём официальном сайте объявила о решении приостановить все соревнования под эгидой ЕКВ до 3 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса. Также был отменён Европейский тур по волейболу на снегу.

«ЕКВ мониторит развитие ситуации с COVID-19 с начала эпидемии и вновь подтверждает приоритет защиты здоровья и безопасности всех спортсменов, тренеров, судей, волонтёров и зрителей.

Единственным исключением станут матчи новосибирского «Локомотива» с санкт-петербургским «Зенитом» в полуфинале Кубка ЕКВ, так как встретятся команды из одной страны. Эти игры пройдут 19 и 26 марта в Новосибирске и Санкт-Петербурге соответственно», — говорится в заявлении.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.