Чемпионат России по гандболу приостановлен из-за коронавируса

Федерация гандбола России приняла решение о приостановке розыгрышей чемпионата и Кубка России. Об этом сообщается на официальном сайте федерации.
«Решение принято исполкомом ФГР в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции и в связи с распоряжениями федеральных и региональных властей, ограничивающими проведение спортивных мероприятий и перемещение команд. Также приостановка турниров соответствует рекомендациям министерства спорта», – сказано в заявлении.
Ранее Федерация гандбола России с 16 марта до особого распоряжения Минспорта России приостановила проведение финальных этапов первенств России и всероссийских соревнований.
Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 170 тыс. человек, более 6000 скончалось.
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