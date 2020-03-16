Финальные этапы всероссийских соревнований по гандболу приостановлены

Федерация гандбола России с 16 марта до особого распоряжения Минспорта России приостановила проведение финальных этапов первенств России и всероссийских соревнований, сообщает пресс-служба ФГР. Исключение составили финал первенства России среди девушек до 17 лет в Тольятти (17–25 марта) и полуфинальные этапы всероссийских соревнований среди девочек до 14 лет в Астрахани, Ярославле и Волгограде (12–17 марта).
Решение принято в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и соответствует рекомендациям Министерства спорта России, опубликованным 16 марта.
В то же время остальные соревнования, проходящие под эгидой ФГР (Суперлига и Кубок России), на данный момент проводятся в обычном режиме с учётом соблюдения требований и рекомендаций федеральных и региональных органов исполнительной власти.
- 16 марта 2020
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