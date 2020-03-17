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«Петтер не знает, когда сможет вернуться домой». Нортуг не смог вылететь из России

«Петтер не знает, когда сможет вернуться домой». Н
«Петтер не знает, когда сможет вернуться домой». Нортуг не смог вылететь из России
Другие / Лыжный спорт 0

Двукратный олимпийский чемпион 2010 года, 13-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, норвежский лыжник Петтер Нортуг, прилетевший в Россию на мероприятия, приуроченные к «Гонке Легкова», не смог вылететь на родину, так как рейс был отменён в связи с пандемией коронавируса.

«Рейс, на котором он должен был вылететь вчера, отменили. Наверное, он всё ещё в России. Петтеру не рекомендовали отправляться в Норвегию», — приводит слова Томаса Нортуга, брата Петтера, Dagbladet.

Джон Нортуг, отец Петтера, так прокомментировал ситуацию: «Петтер не знает, когда сможет вернуться домой. Всё так неопределённо. Посмотрим, как всё будет. Сейчас сложно найти рейс домой, но Петтеру продлили визу. С ним хорошо обращаются».

Нортуг: пока я круче Большунова. Бросаю ему вызов!
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