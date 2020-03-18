«Евровидение» отменили из-за коронавируса

Популярный конкурс песни «Евровидение» в 2020 году не состоится, сообщает Super TV. Предполагается, что официально об отмене конкурса будет объявлено завтра, 19 марта.
Решение об отмене связано с пандемией коронавируса. Предполагается, что участниками станут все те же музыканты и коллективы, которые должны были представлять свои страны в 2020 году. При этом им запретят использовать песни, подготовленные для конкурса в 2020 году.
Россию на конкурсе должна была представлять группа Little Big из Санкт-Петербурга. Для «Евровидения» была представлена песня Uno, которая сразу вышла в лидеры трендов на YouTube в России.
«Евровидение» должно было проходить в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая.
Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 190 тыс. человек, более 7000 умерло.
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