Ласицкене не поедет на тренировочный сбор в Грецию

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене отказалась от проведения тренировочного сбора в Греции. Россиянка внесла изменения в тренировочный процесс из-за пандемии коронавируса.
«Эпидемия коронавируса, которая охватила всю Европу, не могла не отразиться на тренировочных планах Марии. Сперва она решила не ездить отдыхать за границу и осталась в России. Это было сделано для того, чтобы после возвращения домой Мария не попала на двухнедельный карантин. Свой первый подготовительный сбор традиционно Ласицкене хотела провести в Греции, однако стадионы в этой стране сейчас закрыты, поэтому спортсменка собирается начать тренировки 29 марта в Москве в манеже ЦСКА», — приводит слова менеджера спортсменки Ольги Назаровой ТАСС.
Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 180 тыс. человек. Число погибших превысило 7000 человек. В России зарегистрировано уже более 100 заболевших.
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