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«Архангельской областью правят умники из ФЛГР?» Губерниев — об инциденте в Малиновке

«Архангельской областью правят умники из ФЛГР?» Губерниев — об инциденте в Малиновке
Другие / Лыжный спорт 0

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на ситуацию вокруг отмены лыжной гонки в рамках первенства России в Малиновке. У одного из участников соревнований подозрение на коронавирус.

«А находятся ли на карантине участники первенства страны по лыжам? Они где? В Малиновке? Или Архангельской областью правят умники из ФЛГР?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее из-за угрозы распространения коронавируса был отменён чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени.

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заразилось свыше 190 тыс. человек, более 7000 умерло.

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