«Я кашлял кровью». Итальянский легкоатлет рассказал о симптомах заражения коронавирусом

Итальянский бегун Эдоардо Меллони рассказал, при каких обстоятельствах был госпитализирован в одну из больниц Милана. В начале текущей недели спортсмен был заражён коронавирусом.



«Сейчас я в порядке. К счастью, я вовремя попал в больницу и надеюсь, что уже в ближайшее время покину её стены.



Учитывая, что симптомы коронавируса субъективны и варьируются от человека к человеку, всё началось с банальной лихорадки, температуры 37,5 и небольшого кашля. Со временем кашель становился всё более интенсивным, пока не стал беспрерывно длиться по 5–10 минут. Сильный и сухой.



Во время одного из таких случаев я обнаружил, что кашляю кровью. После этого меня отправили в отделение неотложной помощи. Другим симптомом, который нельзя недооценивать, является полная или частичная потеря чувств вкуса и запаха. Уже в больнице обнаружил эти симптомы у двух пациентов из трёх. Это симптомы, которые могут появляться также у людей, у которых нет других симптомов, таких как кашель или лихорадка, поэтому они полезны для самооценки. Насколько я понимаю, потеря вкуса бывает и полной. До сих пор некоторые не могут различить кусочек шоколада, варёную морковь или пасту с соусом», — цитирует Меллони AIPS Media.



Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 200 тыс. человек. Число погибших превысило 9 тыс. В России зарегистрировано уже более 190 заболевших. Министерство спорта РФ предлагает запретить все соревнования на территории страны.

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