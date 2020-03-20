Большунов — о победе в КМ: обиделся на норвежцев, которые не стали лететь на мой праздник
Российский лыжник, победитель Кубка мира сезона-2019/2020 Александр Большунов рассказал, при каких обстоятельствах узнал о победе в общем зачёте соревнований.
«Я узнал это в Канаде, была вторая тренировка в зале. Ко мне подошел тренер и говорит: «Санёк ну чё, поздравляю». Я говорю: «Как поздравляете? Ещё есть гонки, будем бороться». Он отвечает: «Норвежская команда не летит из-за коронавируса».
Первые эмоции были… я реально обиделся, потому что ребята, с которыми я постоянно соперничаю, просто взяли и не приехали ко мне на праздник, чтобы за меня порадоваться.
Кубок, по идее, также находится в Канаде, в Кэнморе, куда мы ещё даже не долетели. Там остался», — заявил Большунов в эфире телепередачи «Вечерний Ургант» на «Первом канале».
«Наконец-то он у меня». Большунов показал самодельный «Большой хрустальный глобус»
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