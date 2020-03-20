Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Большунов — о победе в КМ: обиделся на норвежцев, которые не стали лететь на мой праздник

Большунов — о победе в КМ: обиделся на норвежцев, которые не стали лететь на мой праздник
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник, победитель Кубка мира сезона-2019/2020 Александр Большунов рассказал, при каких обстоятельствах узнал о победе в общем зачёте соревнований.

«Я узнал это в Канаде, была вторая тренировка в зале. Ко мне подошел тренер и говорит: «Санёк ну чё, поздравляю». Я говорю: «Как поздравляете? Ещё есть гонки, будем бороться». Он отвечает: «Норвежская команда не летит из-за коронавируса».

Первые эмоции были… я реально обиделся, потому что ребята, с которыми я постоянно соперничаю, просто взяли и не приехали ко мне на праздник, чтобы за меня порадоваться.

Кубок, по идее, также находится в Канаде, в Кэнморе, куда мы ещё даже не долетели. Там остался», — заявил Большунов в эфире телепередачи «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

«Наконец-то он у меня». Большунов показал самодельный «Большой хрустальный глобус»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020