Доктор Мясников рассказал, когда закончится эпидемия коронавируса

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном», выходящей на телеканале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса. Видеозапись опубликовал продюсер музыкального коллектива «Ласковый май» Андрей Разин в своём «инстаграме».

По словам доктора Мясникова, эпидемия сойдет на нет в течение месяца, к середине апреля. Однако повторная вспышка, по мнению специалиста, может произойти осенью. Он назвал панику вокруг пандемии необоснованной, однако отметил важность введения карантина. Доктор предположил, что оптимальный срок для карантина — один месяц.

Напомним, из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.