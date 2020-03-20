Российский лыжник, у которого подозревают коронавирус, рассказал о самочувствии

Российский лыжник Владимир Рыбкин, который был госпитализирован перед стартом юниорского чемпионата России с подозрением на коронавирус, обратился к подписчикам.

«Подходит второй день в инфекционном отделении. Мне обещали, что должны быть результаты какие-то, но результатов пока нет. Сказали, что завтра будут какие-то предварительные результаты. Ну, надеемся. Хотел бы поблагодарить всех, кто помогает, кто пишет. Мне очень приятно.

Чувствую я себя намного лучше. Даже если бы это была какая-то ангина, она бы уже прошла. Всем спасибо, будем ждать. Завтра скажу», — сообщил в «сториз» в «Инстаграме» Рыбкин.

Гонка юниорского первенства России по лыжным гонкам в Малиновке (Архангельская область) была отменена за полчаса до старта. Именно симптомы коронавируса у Рыбкина и стали причиной такого решения организаторов.