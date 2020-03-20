Большунов: только Клебо способен заставить меня совершать на лыжне невозможное

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о принципиальном характере соперничества с норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо. Большунов в завершившемся сезоне выиграл общий зачёт Кубка мира. До этого Клебо дважды становился обладателем «Большого хрустального глобуса».

«Какая из лыжных дисциплин отражает особенности характера? Любая разделка. Там ты борешься сам с собой. Вышел один — и один бежишь. Победишь себя — значит победишь и остальных тоже.

Кто из соперников способен заставить меня совершить на лыжне невозможное? Йоханнес, только он. Всё же в спринте он лучший. Это у меня в голове постоянно сидит, когда я тренируюсь. Ради этого я даже готов работать в спарринге», — цитирует Большунова «RT на русском».