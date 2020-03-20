У лыжника, из-за которого отменили чемпионат России, не обнаружили коронавируса

Тест на наличие в организме коронавирусной инфекции, который прошёл лыжник Владимир Рыбкин, дал отрицательный результат. Об этом рассказал сам спортсмен.

Ранее Рыбкина госпитализировали с подозрением на коронавирус. До этого он находился в Германии, где участвовал в юниорском первенстве мира по лыжным гонкам, которое проходило с 29 февраля по 6 марта.

«Из Москвы сообщение: проба отрицательная. Меня оставляют ещё на неделю для взятия повторных анализов на 10-й день. Было собрание Роспотребнадзора, они приняли такое решение», — рассказал лыжник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

В настоящее время Рыбкин пребывает в инфекционном отделении больницы посёлка Октябрьский, который находится в 15 км от Малиновки, где должен был пройти чемпионат России.