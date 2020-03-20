Большунов: перед Пхёнчханом вообще не сильно заботился по поводу флага

Российский лыжник Александр Большунов, который в сезоне-2019/2020 завоевал «Большой хрустальный глобус», выиграв общий зачёт Кубка мира, рассказал, что предпримет, если российские спортсмены лишатся возможности выступать на международных стартах под государственным флагом.
«В этом плане я сторонник того, чтобы решать проблемы по мере их поступления. Скажу вам честно: перед Олимпиадой в Пхёнчхане я вообще не сильно заботился по поводу того, под каким флагом буду выходить на старт. Я даже об Олимпийских играх не думал — гораздо больше меня волновала необходимость выздороветь. Болел я в тот сезон очень сильно», — приводит слова спортсмена «RT на русском».
Также он заявил, что не рассматривал возможность выступления за другую страну.
«Думал ли выступать за другую страну? Нет», — подчеркнул Большунов.
- 20 марта 2020
-
16:51
-
16:38
-
16:28
-
15:42
-
15:39
-
15:00
-
14:43
-
14:10
-
13:58
-
13:42
-
13:25
-
13:10
-
13:04
-
12:44
-
12:43
-
12:00
-
11:55
-
11:26
-
11:24
-
11:04
-
10:58
-
09:54
-
09:17
-
09:00
-
03:42
-
00:46
-
00:19
- 19 марта 2020
-
23:27
-
23:21
-
22:49
-
21:26
-
20:49
-
20:02
-
19:08
-
18:43