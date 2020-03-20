Большунов: перед Пхёнчханом вообще не сильно заботился по поводу флага

Российский лыжник Александр Большунов, который в сезоне-2019/2020 завоевал «Большой хрустальный глобус», выиграв общий зачёт Кубка мира, рассказал, что предпримет, если российские спортсмены лишатся возможности выступать на международных стартах под государственным флагом.

«В этом плане я сторонник того, чтобы решать проблемы по мере их поступления. Скажу вам честно: перед Олимпиадой в Пхёнчхане я вообще не сильно заботился по поводу того, под каким флагом буду выходить на старт. Я даже об Олимпийских играх не думал — гораздо больше меня волновала необходимость выздороветь. Болел я в тот сезон очень сильно», — приводит слова спортсмена «RT на русском».

Также он заявил, что не рассматривал возможность выступления за другую страну.

«Думал ли выступать за другую страну? Нет», — подчеркнул Большунов.