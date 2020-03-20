Чемпионат мира по снукеру перенесли на неопределённый срок

Чемпионат мира по снукеру, который должен был проходить весной в Шеффилде (Великобритания), перенесён на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса, сообщает сайт Всемирной ассоциации профессильного бильярда и снукера (WPBSA).
Квалификационные матчи турнира должны были проходить с 8 по 15 апреля. После этого участники должны были сыграть в основной стадии.
«Для нас наступили трудные времена. Но мы полны решимости. Болельщики по всему миру и 144 игрока хотят знать, когда мы сможем провести чемпионат мира. Могу заверить, что мы делаем всё возможное, чтобы как можно скорее определиться с датами», — сказал глава WPBSA Барри Хирн.
В настоящее время в России из-за коронавируса отменены все крупные соревнования, в том числе соревнования по биатлону. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.
- 20 марта 2020
-
18:26
-
17:45
-
17:15
-
16:51
-
16:38
-
16:28
-
15:42
-
15:39
-
15:00
-
14:43
-
14:10
-
13:58
-
13:42
-
13:25
-
13:10
-
13:04
-
12:44
-
12:43
-
12:00
-
11:55
-
11:26
-
11:24
-
11:04
-
10:58
-
09:54
-
09:17
-
09:00
-
03:42
-
00:46
-
00:19
- 19 марта 2020
-
23:27
-
23:21
-
22:49
-
21:26
-
20:49