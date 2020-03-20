Чемпионат мира по снукеру перенесли на неопределённый срок

Чемпионат мира по снукеру, который должен был проходить весной в Шеффилде (Великобритания), перенесён на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса, сообщает сайт Всемирной ассоциации профессильного бильярда и снукера (WPBSA).

Квалификационные матчи турнира должны были проходить с 8 по 15 апреля. После этого участники должны были сыграть в основной стадии.

«Для нас наступили трудные времена. Но мы полны решимости. Болельщики по всему миру и 144 игрока хотят знать, когда мы сможем провести чемпионат мира. Могу заверить, что мы делаем всё возможное, чтобы как можно скорее определиться с датами», — сказал глава WPBSA Барри Хирн.

В настоящее время в России из-за коронавируса отменены все крупные соревнования, в том числе соревнования по биатлону. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от него скончалось более 10 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тыс.