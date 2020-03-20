В России за сутки зафиксировали 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за последние сутки зафиксировали ещё 54 новых случая заражения коронавирусом, сообщает телеграм-канал Mash. 33 случая зафиксированы в Москве, а ещё 4 — в Санкт-Петербурге. Общее число заражённых составило 253.

Пока от коронавирусной инфекции в России скончался один человек. Ранее стало известно о смерти 79-летней пациентки, которая страдала от различных хронических заболеваний.

В России из-за угрозы распространения коронавируса запрещено проведение массовых мероприятий.

Министерство спорта РФ рекомендовало отказаться от проведения любых спортивных соревнований. Также ранее были приостановлены розыгрыши Единой лиги ВТБ, КХЛ, РПЛ и других турниров.

Ранее с помощью микроскопа были сделаны первые снимки коронавируса.

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