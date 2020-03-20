Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

В России за сутки зафиксировали 54 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки зафиксировали 54 новых случая заражения коронавирусом
Другие / Прочие виды спорта 0

В России за последние сутки зафиксировали ещё 54 новых случая заражения коронавирусом, сообщает телеграм-канал Mash. 33 случая зафиксированы в Москве, а ещё 4 — в Санкт-Петербурге. Общее число заражённых составило 253.

Пока от коронавирусной инфекции в России скончался один человек. Ранее стало известно о смерти 79-летней пациентки, которая страдала от различных хронических заболеваний.

В России из-за угрозы распространения коронавируса запрещено проведение массовых мероприятий.

Министерство спорта РФ рекомендовало отказаться от проведения любых спортивных соревнований. Также ранее были приостановлены розыгрыши Единой лиги ВТБ, КХЛ, РПЛ и других турниров.

Ранее с помощью микроскопа были сделаны первые снимки коронавируса.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020