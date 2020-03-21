«Райская птичка». Поклонники Ефимовой оценили фотографию спортсменки с пляжа
Российская пловчиха Юлия Ефимова отправилась отдыхать на Гавайи. Спортсменка выложила фотографию с островов.
«Дух Алохи», — подписала фото пловчиха.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
Ефимова — трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России. Юлия является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди российских пловцов — 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые).
В минувшем сезоне Юлия вместе с Евгением Рыловым, Антоном Чупковым, Андреем Минаковым, Марией Каменевой, Климентом Колесниковым и Владимиром Морозовым была удостоена звания «Лучший спортсмен года» по версии Всероссийской федерации плавания.
«Пусть всегда будет солнце». Ефимова опубликовала очередные яркие фото в бикини
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