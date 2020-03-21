Вяльбе: Устюгов немного увлёкся, он постоянно в «инстаграме»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе призналась, что не одобряет чрезмерную активность российских лыжников в социальных сетях. По мнению Вяльбе, злоупотреблять соцсетями стал Сергей Устюгов.

«Всего должно быть в меру. Никогда не говорила, что запрещаю социальные сети. Может быть, я не хочу, чтобы они за месяц до чемпионата мира каждый день выставляли, как тренируются или что-то такое. Во время соревнований я тоже не очень это приветствую, потому что, когда вижу, что спортсмен за час до старта выставляет какую-то фотографию, я понимаю, что он не сконцентрирован на старте. Понимаю, почему иностранцы делают это, тот же Йоханнес Клебо. Это реклама, это их деньги, в нашей стране всё равно немножко по-другому. Если за это предложат десятки миллионов долларов, возможно, Большунов подумает.

Сергей Устюгов сейчас немножко увлёкся этим. Он постоянно в «инстаграме». Не успевает прибежать, уже выкладывает какие-то фотографии, ведёт прямые трансляции. Да, это хорошо, у него много подписчиков. Но это не его главная работа», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».