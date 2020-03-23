Авербух и Губерниев обменялись репликами на тему коронавируса

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду хореограф Илья Авербух отреагировал на слова комментатора Дмитрия Губерниева. Ранее Авербух посоветовал со всей серьёзностью отнестись к угрозе распространения коронавируса, а Губерниев ответил: «Илья, погрустить мы ещё успеем».
«А я вот, Дим, не хочу этого фатализма философского и куража шапкозакидательного бездумного! Я говорю о сплочении, уважении, такте, сопереживании и отвественности каждого перед каждым! Удачи всем нам», — написал в ответ Авербух в своём «инстаграме».
Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 99 тыс.
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