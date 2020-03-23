Спицов потренировался в открытом поле. Видео

Российский лыжник Денис Спицов показал тренировку, проведённую в условиях, не совсем для этого предназначенных. Из-за карантина, обусловленного риском распространения коронавируса, спортсмену не удалось потренироваться в спорткомплексе «Жемчужина Сибири».

«Сезон закончился так быстро и нелепо, а желания соревноваться ещё море, да и снег позволяет. Жаль только, «Жемчужина Сибири» закрыта на карантин, поэтому обкатываем поля Тюменского района», — написал Спицов в своём «инстаграме», прикрепив текст к видео.

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Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 99 тыс.