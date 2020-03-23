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Тарасова отреагировала на указ Собянина о самоизоляции пожилых людей

Тарасова отреагировала на указ Собянина о самоизол
Тарасова отреагировала на указ Собянина о самоизоляции пожилых людей
Другие / Фигурное катание 0

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, будет ли следовать указу мэра Москвы Сергея Собянина о самоизоляции с 26 марта по 14 апреля, который касается жителей столицы старше 65 лет. Ранее Собянин выступил с обращением по поводу риска заражения коронавирусной инфекцией.

«Я уже неделю дома сижу. Как всему миру положено, так и мне положено. Собянин не просто так это сделал. Я не волнуюсь», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 99 тыс.

Собянин выступил с обращением по поводу коронавируса
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