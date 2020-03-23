Собянин выступил с обращением по поводу коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что москвичи старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля обязаны соблюдать домашний режим.

Мэр отметил, что так как коронавирус в первую очередь представляет угрозу для жизни и здоровья пожилых и людей с хроническими заболеваниями, с низким иммунитетом, то им необходимо ограничить контакты с другими людьми и быть под медицинским наблюдением.

«С 26 марта по 14 апреля 2020 года москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт), обязаны соблюдать домашний режим. Если вы работаете, прошу вас не ходить на работу», — заявил Собянин в своём блоге.

Исключение – руководители и сотрудники, чьё нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий, организаций, учреждений и органов государственной власти, а также для работников здравоохранения. К ним домашний режим может не применяться.

«Остальных пожилых или страдающих хроническими заболеваниями сотрудников работодатели обязаны перевести в режим удалённой работы либо предоставить им оплачиваемый отпуск или отправить на больничный», — сказал Собянин.

Также мэр попросил пожилых и хронически больных людей не посещать любые общественные места, а выходить в магазин или аптеку только в случае необходимости.

«Если есть возможность, самое лучшее – поехать на дачу, тем более погода в ближайшие дни обещает быть тёплой», — добавил мэр.