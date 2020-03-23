Тренер Тарасова рассказала, чем можно заняться во время домашнего каратина

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, чем можно заняться во время домашнего каратина из-за угрозы распространения коронавируса.

«Многие сейчас переживают, спрашивают, как пережить непростую ситуацию, которая касается всех нас. Многие пугаются домашнего карантина. Но ведь за эти недели можно улучшать свой дом, читать, развиваться. Мой друг Миша Жванецкий писал, что чем образованнее человек, тем он дольше живёт, и жить ему интересно. Он всегда находит для себя занятие. Что касается спорта, физических упражнений — если у вас в доме есть три ступеньки, уже можно придумать массу упражнений. Если есть коврик для занятий — можно растягиваться. Мы впервые столкнулись с такой проблемой. Надеемся, что это пройдёт, мы сможем работать, гулять, ходить в театры. Берегите себя, своих старших родных. Не унывайте!» — написала Тарасова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.