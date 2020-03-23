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Лыжник Легков поделился универсальным комплексом упражнений

Лыжник Легков поделился универсальным комплексом упражнений
Другие / Лыжный спорт 0

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков поделился универсальным комплексом упражнений, которые он делает в зале.

«Если в это нелёгкое время захочется позаниматься спортом, вот вам мой универсальный комплекс упражнений, который я делаю в любых условиях. Присоединяйтесь!» — написал Легков на своей странице в «Инстаграме».

Видео тренировки от Александра Легкова доступно на «Чемпионате».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 99 тыс.

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