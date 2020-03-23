Авербух: несмотря на то что ограничил общение, не сижу на карантине

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал, как пандемия коронавируса отразилась на его деятельности.

«У меня очень большая компания, 80% компании распущено на онлайн. Продолжаем работу к летнему сезону. Надеюсь, к лету все это спадёт и мы сможем работать, как и раньше. В частности, в Сочи и других городах России.

Несмотря на то что ограничил общение, я не сижу на карантине. У меня не было никаких выездов за рубеж. Я далеко от общения с теми, кто выезжал за границу. Ограничил контакты, но строю мосты и веду переговоры по дальнейшим проектам. Занимаюсь творчеством, сочиняю музыку для нового спектакля, пишу сценарии. Считаю, сейчас есть определённая возможность сконцентрироваться на творчестве.

Закупал ли гречку? Нет, никогда таких вещей не делаю. Считаю, это происходит не от большого ума. Всё нормально. Мне нравится, как справляются сейчас с этой проблемой. Но очень жаль, что все равно цифры растут. Каждый должен отвечать за то что происходит», — приводит слова Авербуха Sport24.