Фигуристка Леонова объяснила, почему ЧМ надо не переносить, а отменить

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию 2012 года Алёна Леонова заявила, что несостоявшийся чемпионат мира текущего сезона не стоит переносить, а лучше отменить совсем.

Чемпионат мира должен был пройти с 18 по 21 марта в Монреале, но был отменён по решению властей канадской провинции Квебек из-за распространения коронавируса. Международный союз конькобежцев пока не определился с решением о будущем этого турнира.

«С одной стороны, лучше бы его перенести на более поздний срок, но если назначить его проведение на октябрь, то он наложится на этапы Гран-при. А из этого следует, что спортсменам после нынешнего карантина отдыхать будет больше нельзя, так как надо набирать форму и держать себя в ней. Это будет очень суматошная ситуация и странная, учитывая, что, по идее, по две программы на сезон следует готовить. Понимая всё это, наверное, скажу, что лучше его совсем отменить», — сказала Леонова.

Она добавила, что спортсменам не стоит расстраиваться, если турнир отменят.

«Это удар, но, учитывая сложившуюся ситуацию и причину отмены турнира, то всё к лучшему. Ведь мы же не знаем, что бы случилось, если бы чемпионат мира был проведён? Какие бы последствия были затем?

Отчаиваться нашим спортсменам не стоит, у них ещё будут их старты. Думаю, что вряд ли поменяются фавориты чемпионата мира за год, хотя загадывать в фигурном катании никогда не следует», — сказала фигуристка.