Вяльбе объявила об отсутствии изменений в тренерском штабе сборной России

Тренерский штаб сборной России по лыжным гонкам не претерпит изменений на следующий сезон. Об этом рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
Таким образом, в национальной команде продолжат действовать четыре группы под руководством Юрия Бородавко, Маркуса Крамера, Олега Перевозчикова и Егора Сорина. Официально это решение будет утверждено на президиуме ФЛГР, который состоится 15 апреля.
«Все тренеры остаются на своих местах и продолжат работать в следующем сезоне. Это будет утверждено на президиуме ФЛГР 15 апреля.
Понятно, что кем-то я довольна больше, кем-то меньше, но в целом команда показала достойные результаты. К тому же я не сторонник постоянно менять тренеров. Спортсмен не может каждый год или раз в два года привыкать к новым методикам, к новому наставнику. Это очевидно», — цитируют Вяльбе «Известия».
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