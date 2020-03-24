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Медведева нанесла косметическую маску и опрыснула лицо. Видео

Медведева нанесла косметическую маску и опрыснула лицо. Видео
Другие / Фигурное катание 0

Серебряный призёр Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане российская фигуристка Евгения Медведева показала в своём «инстаграме», чем можно заняться на карантине, введение которого обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Медведева нанесла на лицо косметическую маску, после чего опрыснула лицо специальным веществом.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс.

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