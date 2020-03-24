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«Целую, мать его, неделю!» Туктамышева — о погоде в Санкт-Петербурге

«Целую, мать его, неделю!» Туктамышева — о погоде в Санкт-Петербурге
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева посетовала, что хорошая погода в Санкт-Петербурге началась как раз тогда, когда ввели карантин, обусловленный угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Как раз во время всемирной изоляции в Питере впервые за долгое время такая хорошая погода целую неделю! Целую, мать его, неделю! Не удивлюсь, если, когда закончится карантин, начнётся дождь со снегом. В первый же день», — написала Туктамышева в «сториз» своего «инстаграма».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 102 тыс.

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