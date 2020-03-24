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Из-за коронавируса власти Мадрида временно превратят местный крытый каток в морг

Из-за коронавируса власти Мадрида временно превратят местный крытый каток в морг
Другие / Прочие виды спорта 0

Большое количество жертв коронавируса в Испании привело к тому, что власти Мадрида решили переоборудовать местный крытый каток в морг, сообщает CNN.

Власти муниципалитета решили использовать каток «Паласио де Хиело» в качестве морга для хранения тел умерших от коронавируса. В администрации решение назвали «временной и экстраординарной мерой».

Испания занимает четвёртое место в мире по количеству подтверждённых случаев заражения, уступая лишь Китаю, Италии и США. В Испании подтвердили почти 40 тыс. случаев заражения и почти 3000 смертей.

В то же время руководство похоронного сервиса Мадрида сообщило, что организация временно прекращает сбор тел умерших из-за недостатка защитных костюмов. Сервис управляет 14 кладбищами, двумя похоронными домами и двумя крематориями.

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