Из-за коронавируса власти Мадрида временно превратят местный крытый каток в морг

Большое количество жертв коронавируса в Испании привело к тому, что власти Мадрида решили переоборудовать местный крытый каток в морг, сообщает CNN.

Власти муниципалитета решили использовать каток «Паласио де Хиело» в качестве морга для хранения тел умерших от коронавируса. В администрации решение назвали «временной и экстраординарной мерой».

Испания занимает четвёртое место в мире по количеству подтверждённых случаев заражения, уступая лишь Китаю, Италии и США. В Испании подтвердили почти 40 тыс. случаев заражения и почти 3000 смертей.

В то же время руководство похоронного сервиса Мадрида сообщило, что организация временно прекращает сбор тел умерших из-за недостатка защитных костюмов. Сервис управляет 14 кладбищами, двумя похоронными домами и двумя крематориями.