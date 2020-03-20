«Полки уже пустые: ни туалетной бумаги, ни воды!» Никифоров — о карантине в Испании

Бывший защитник московского «Спартака» и национальной команды России Юрий Никифоров рассказал о жизни в Испании в условиях карантина, который ввели в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19).
«До карантина проблем практически не было. Когда всё начиналось в Италии, мы поехали в магазин и купили продукты. А через два дня ввели карантин, я ещё раз заехал в магазин — за салатом, хлебом. А полки уже пустые: ни туалетной бумаги, ни воды, ни бумажных полотенец! Все задаются вопросом: «А почему именно туалетную бумагу скупают?»
Продавцы сказали, что поступление будет, переживать не надо. Я понимаю, почему всё смели — выход в город-то запретили. Через пару дней в магазинах уже всё было нормально. Да, в одном не было картошки, в другом уже есть», — сказал Никифоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 20 марта 2020
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