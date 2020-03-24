Российские лыжницы тренируются и танцуют на съёмках фильма про Вяльбе. Видео

В Мурманской области проходят съёмки нового фильма «Белый лёд», посвящённого жизни и карьере бывшей российской лыжницы Елены Вяльбе, которая в настоящее время является главой Федерации лыжных гонок России.

На съёмках присутствует сама Вяльбе, а также российские лыжницы Вероника Степанова, Юлия Белорукова и Анастасия Доценко. Спортсменки явно получают удовольствие от процесса. На съёмках они успевают потанцевать и потренироваться.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Фильм «Белый снег» посвящён событиям, произошедшим в 1997 году на чемпионате мира в Норвегии. Актриса Ольга Лерман в новой картине будет играть трёхкратную олимпийскую чемпионку Вяльбе. На чемпионате мира по лыжным видам спорта в 1997 году россиянка завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.