Российские лыжницы тренируются и танцуют на съёмках фильма про Вяльбе. Видео

В Мурманской области проходят съёмки нового фильма «Белый лёд», посвящённого жизни и карьере бывшей российской лыжницы Елены Вяльбе, которая в настоящее время является главой Федерации лыжных гонок России.
На съёмках присутствует сама Вяльбе, а также российские лыжницы Вероника Степанова, Юлия Белорукова и Анастасия Доценко. Спортсменки явно получают удовольствие от процесса. На съёмках они успевают потанцевать и потренироваться.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Фильм «Белый снег» посвящён событиям, произошедшим в 1997 году на чемпионате мира в Норвегии. Актриса Ольга Лерман в новой картине будет играть трёхкратную олимпийскую чемпионку Вяльбе. На чемпионате мира по лыжным видам спорта в 1997 году россиянка завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.
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