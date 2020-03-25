Туктамышева показала книги, купленные по совету подписчиков. Видео

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выложила в «сториз» своего «инстаграма» видео, в котором можно посмотреть, какие книги она приобрела, чтобы почитать во время карантина, который ввели вследствие риска распространения коронавирусной инфекции. Ранее Туктамышева попросила подписчиков дать ей совет на эту тему, и они откликнулись.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 18 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 109 тыс.