В Москве ужесточили меры в связи с угрозой распространения коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ, который ужесточает меры в связи с угрозой распространения коронавируса. Полностью указ опубликован на сайте мэра Москвы.
«Ситуация с распространением коронавируса постепенно осложняется, и это требует увеличить социальное дистанцирование, сократив «необязательные» контакты между людьми.
С завтрашнего дня порядка 1,9 млн пожилых и хронически больных москвичей обязаны соблюдать домашний режим самоизоляции, который продлится до 14 апреля.
Кроме того, вводятся следующие ограничения.
1. Будут временно закрыты городские библиотеки и учреждения культурно-досугового типа — культурные центры, клубы и т.п.
2. Должны быть закрыты кинотеатры, кинозалы, детские развлекательные центры и игровые комнаты. Кстати, многие из них сами приняли такие решения ещё несколько недель назад, за что им огромное спасибо.
3. Временно приостанавливается деятельность ночных клубов, дискотек и иных аналогичных объектов, других развлекательных и досуговых заведений.
4. Вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.
5. Временно приостанавливается проведение любых культурных, развлекательных, физкультурно-спортивных, зрелищных, просветительских, выставочных, рекламных и иных досуговых мероприятий, в том числе с использованием аттракционов, в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и иных местах массового посещения граждан – в помещениях и под открытым небом.
Конкретно – по торгово-развлекательным центрам.
В ТРЦ должны быть закрыты детские комнаты, кинотеатры, фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги, бильярдные, аттракционы, аквапарки и прочие объекты отдыха и развлечений.
Аниматоры не должны заниматься с детьми, а промоутеры не должны проводить презентации товаров и услуг.
Вместе с тем магазины, банки и службы быта, расположенные в ТРЦ, остаются открытыми.
6. Стоматологические кабинеты будут оказывать только экстренную помощь при острой боли и иных неотложных состояниях.
7. Центры государственных услуг «Мои документы» переходят в режим работы по предварительной записи и будут оказывать только услуги, которые невозможно получить в электронном виде.
8. Приостановка бесплатного проезда в общественном транспорте распространяется на студентов колледжей и вузов, а также на пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.
Мера – непопулярная, но мы должны обеспечить соблюдение режима самоизоляции, чтобы уберечь от заразы наших бабушек и дедушек.
Вводимые сегодня ограничения замедлят распространение коронавирусной инфекции и в конечном счёте позволят быстрее справиться с ней".
- 25 марта 2020
-
14:37
-
14:32
-
14:17
-
14:06
-
14:01
-
13:52
-
13:51
-
13:23
-
13:01
-
12:42
-
12:35
-
12:30
-
12:16
-
12:04
-
12:04
-
11:52
-
11:38
-
11:14
-
11:12
-
11:01
-
10:55
-
10:19
-
10:10
-
09:57
-
09:40
-
09:30
-
08:30
-
00:53
- 24 марта 2020
-
22:48
-
22:24
-
21:45
-
20:28
-
19:30
-
18:31
-
18:13