В Москве ужесточили меры в связи с угрозой распространения коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ, который ужесточает меры в связи с угрозой распространения коронавируса. Полностью указ опубликован на сайте мэра Москвы.

«Ситуация с распространением коронавируса постепенно осложняется, и это требует увеличить социальное дистанцирование, сократив «необяза­тель­ные» контакты между людьми.

С завтрашнего дня порядка 1,9 млн пожилых и хронически больных москвичей обязаны соблюдать домашний режим самоизоляции, который продлится до 14 апреля.

Кроме того, вводятся следующие ограничения.

1. Будут временно закрыты городские библиотеки и учреждения культурно-досугового типа — культурные центры, клубы и т.п.

2. Должны быть закрыты кинотеатры, кинозалы, детские развлекательные центры и игровые комнаты. Кстати, многие из них сами приняли такие решения ещё несколько недель назад, за что им огромное спасибо.

3. Временно приостанавливается деятельность ночных клубов, дискотек и иных аналогичных объектов, других развлекательных и досуговых заведений.

4. Вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.

5. Временно приостанавливается проведение любых культурных, развлекательных, физкультурно-спортивных, зрелищных, просвети­тельских, выставочных, рекламных и иных досуговых мероприятий, в том числе с использованием аттракционов, в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и иных местах массового посещения граждан – в помещениях и под открытым небом.

Конкретно – по торгово-развлекательным центрам.

В ТРЦ должны быть закрыты детские комнаты, кинотеатры, фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги, бильярдные, аттракционы, аквапарки и прочие объекты отдыха и развлечений.

Аниматоры не должны заниматься с детьми, а промоутеры не должны проводить презентации товаров и услуг.

Вместе с тем магазины, банки и службы быта, расположенные в ТРЦ, остаются открытыми.

6. Стоматологические кабинеты будут оказывать только экстренную помощь при острой боли и иных неотложных состояниях.

7. Центры государственных услуг «Мои документы» переходят в режим работы по предварительной записи и будут оказывать только услуги, которые невозможно получить в электронном виде.

8. Приостановка бесплатного проезда в общественном транспорте распространяется на студентов колледжей и вузов, а также на пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

Мера – непопулярная, но мы должны обеспечить соблюдение режима самоизоляции, чтобы уберечь от заразы наших бабушек и дедушек.

Вводимые сегодня ограничения замедлят распространение коронавирусной инфекции и в конечном счёте позволят быстрее справиться с ней".